PREMANA, INCERTEZZA ELETTORALE: QUANTE LISTE IN GARA? E IL TEMPO CORRE…

Data pubblicazione 6 Maggio 2022

PREMANA – Come noto, Premana è una delle uniche tre amministrazioni lecchesi chiamate al rinnovo attraverso le elezioni comunali. A giorni scadono i termini per la presentazione delle liste ma l’incertezza permane altissima, con pochi punti fermi e diversi interrogativi.

La sindaca in carica potrebbe tentare il bis, contro di lei potrebbe essere schierata un’altra donna a capo del gruppo oggi all’opposizione (ma qui iniziano i grossi dubbi) mentre ancora non viene esclusa la presenza di una misteriosa “terza lista” che radio elezioni indica come appartenente al campo largo del centro sinistra.

Infine, un’ultima ipotesi: se a correre dovesse essere solo la maggioranza di oggi non viene esclusa la creazione “ad hoc” di una lista civetta, ovvero un gruppo importante per evitare il pantano del quorum.

In ogni caso, una mancanza di conferme per nomi, candidati e sigle così netta, a poche ore dalla chiusura delle liste, non si ricorda in quel di Premana.

RedPol