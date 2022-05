CALCIO, CORTENOVA: AD ALBOSAGGIA L’ULTIMA SFIDA DEL CAMPIONATO

Data pubblicazione 12 Maggio 2022

CORTENOVA – Con la sconfitta contro il Galbiate, il campionato della prima squadra del Cortenova può dirsi concluso: infatti, anche se in calendario manca ancora una sfida (domenica 15 contro l’Albosaggia Ponchiera), non c’è più alcuna possibilità di vedere la squadra del centro Valle ai playoff per il salto di categoria. Troppi i 15 punti di distanza rispetto alla seconda in classifica, proprio il Galbiate, che accederà così direttamente alla finale per la Promozione, contro la vincente tra Rovagnate e Costamasnaga.

L’unico verdetto ancora da scrivere a una sola giornata dal termine è nelle retrovie, dove tre formazioni valtellinesi stanno mettendo in scena la più agguerrita della lotta salvezza. Mentre la Tiranese è già certa della retrocessione, Cosio, Berbenno e Chiavennese si giocheranno tutto nell’ultima gara, rispettivamente contro Polisportiva Oratorio 2B, Galbiate e Costamasnaga. Tra le tre, una scenderà direttamente in seconda categoria, mentre le altre due con ogni probabilità si giocheranno l’ultima chance nello scontro diretto dei playout. Questo a meno che l’Albosaggia Ponchiera perda proprio con il Cortenova e contemporaneamente Berbenno e/o Chiavennese vincano: in tal caso, sarebbero gli scontri diretti e la differenza reti a sentenziare quali saranno le due formazioni che si sfideranno per restare in Prima e quale invece potrà festeggiare la salvezza diretta.

Insomma, una possibilità di ipotesi che vedrà anche la squadra di Antonio Selva tra le attrici non protagoniste. Il Cortenova, salvo da qualche settimana e fuori dalla lotta playoff, avrà come unico obiettivo quello di concludere al meglio un campionato tanto pazzo quanto esaltante, che l’ha visto passare dall’ultimo al quinto gradino della graduatoria in pochi mesi. All’andata fu la prima sul nuovo sintetico di Bindo, inaugurata con un pirotecnico 5-4 in favore dei valtellinesi.

RedSpo