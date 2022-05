PRIMALUNA, “ALBERI TAGLIATI MA ANCHE UN POSITIVO ACCORDO COI RESIDENTI”

“Ciao, la foto che vi mando (in copertina, ndr) è quella di un albero centenario di castagno che ha impedito, assieme ad altre in loco, che molti massi raggiungessero le case sottostanti dopo l’alluvione di circa tre anni fa nel canale Valle Noci tra Pessina e Gero di Primaluna.

Ora i lavori di regimazione del canale sono partiti e purtroppo alcuni alberi, per ragioni logistiche o in quanto molto rovinati, sono stati tagliati.

——-

Una cosa, ora, in positivo: è stato raggiunto un accordo tra responsabile e direttore dei lavori e i proprietari dei lotti; un’altra intesa è stata sottoscritta anche per la strada realizzata per raggiungere il luogo con i mezzi di lavoro.