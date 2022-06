LECCO-BALLABIO, LUNEDÌ LAVORI NOTTURNI IN GALLERIA

Data pubblicazione 3 Giugno 2022

BALLABIO – Per consentire i lavori di manutenzione degli impianti all’interno delle gallerie ‘Attraversamento di Lecco’ e ‘San Martino’, lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, Anas ha programmato la chiusura notturna delle carreggiate. La limitazione sarà in vigore dalle 22 di lunedì 6 alle 5 di martedì 7 giugno nel tratto compreso tra il km 50,6500 (Lecco Centro) e il km 55,600 (Lecco Nord). In direzione sud/Milano la chiusura sarà in vigore lungo il tratto medesimo tra le 22 di giovedì 16 e le 5 di venerdì 17 giugno. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata in uscita sulla rete locale.

Sempre a partire da lunedì 6 giugno e fino a mercoledì 8 giugno, Anas ha previsto i lavori di sostituzione delle barriere laterali lungo la corsia in direzione Lecco sulla SS36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina”. Anche in questo caso la limitazione sarà attiva nella fascia oraria 22-5. Durante i lavori il traffico proveniente da Ballabio e diretto a Lecco sarà indirizzato sulla provinciale 62 e sulla rete comunale fino allo svincolo di Lecco Ospedale.