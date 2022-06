CAI BARZIO: A LUGLIO FESTA DI BOBBIO E GITE SUL BIANCO E IN VAL MASINO

Data pubblicazione 4 Giugno 2022

BARZIO – Con l’estate si moltiplicano le occasioni per godere della natura, opportunità che offre anche il Cai Barzio con tre appuntamenti per il mese di luglio. Immancabile è la Festa di Bobbio, da mettere in agenda domenica 10: ritrovo previsto alle 9 alla baita del Cai ai Piani di Bobbio per poi dedicarsi all’escursione sulla Ferrata Minonzio.

Il primo e il terzo weekend di luglio invece sono in calendario due gite, rispettivamente al Monte Bianco e sul granito della Val Masino. Sabato 2 luglio previsto il trasferimento in bus verso la Valle d’Aosta, pernottamento al rifugio Frassati (2550 mt), domenica la lunga traversata verso Courmayeur passando dal Col du Malatrà (2932 mt). Sabato 16 appuntamento in Val Masino, pernottamento al rifugio Omio e domenica escursione verso il rifugio Gianetti attraverso il passo del Barbacan, discesa lungo la Val Porcellizzo verso Bagni di Masino.

“Le attività – spiegano dall’associazione – sono riservate ad escursionisti con esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche e difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e che si impegnino durante le escursioni a rispettare un adeguato codice comportamentale. Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, gli accompagnatori sono presenti per curare il buon andamento degli aspetti logistici ed organizzativi. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare l’itinerario in caso di avverse condizioni meteo o del percorso”.

Iscrizioni entro il 15 giugno. Per costi e dettagli: ogni venerdì dalle 21 alle 22 alla sede sociale in via Roma 42 a Barzio, oppure telefonare a Mario 3388462569, Piercarlo 3285478802 o Massimo 3475928168.