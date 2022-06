Disclaimer suicidio, corsivo da mettere in calce agli articoli

Data pubblicazione 15 Giugno 2022

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Ciao come sappiamo, IperG non parla mai dei suicidi a meno che non siano sospetti o di persone in ruoli chiave, casi quest’ultimi da soppesare.

Discorso completamente diverso invece quando il tentativo viene sventato, questo è il caso che deve avere ampia visibilità.

Tale condotta è suggerita dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) e dagli psichiatri.



https://www.ordinegiornalisti.veneto.it/index.php?option=com_content&id=454



Per saperne di più Qui sotto il link alle norme a cui noi giornalisti dovremmo attenerci, si tratta di un progetto suggerito dall’OdG nazionale.

https://www.papageno.news/linee-guida-who-per-media-e-giornalisti/