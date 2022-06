EVENTI/UNA STAR DA OLTREOCEANO TAGLIA IL NASTRO DELLA 50ª “ORGANISTICA”

Data pubblicazione 16 Giugno 2022

BARZIO – 34enne di Chicago, negli Stati Uniti una vera e propria star, incoronato in Europa come uno dei migliori organisti della sua generazione, e con già a curriculum numerosi concerti nelle più celebri sale e cattedrali del mondo, sarà Nathan Laube (in copertina) ad inaugurare la 50esima edizione della Rassegna Organistica Valsassinese.

L’appuntamento è per sabato 18 giugno, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Barzio dove, all’organo Mascioni Op.1016, il solista porterà musiche di Georg Bohm, Felix Mendelssohn, Dietrich Buxtehude, Jehan Alain e Maurice Duruflé.

NATHAN LAUBE

Virtuoso estremamente brillante e raffinato interprete, il giovane americano Nathan Laube è oggi una star internazionale tra gli artisti d’élite dell’arte organistica con una consumata abilità musicale giustamente celebrata in tutto il mondo. La sua intensa carriera concertistica lo vede continuamente esibirsi nelle principali sedi di concerti e festival dei vari continenti ed è anche spesso invitato all’inaugurazione di molti strumenti importanti: nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna, al celeberrimo Harrison & Harrison del King’s College di Cambridge, nella Zaryadye concert hall di Mosca ed in molte altre chiese e sale da concerto negli Stati Uniti e in Europa. Oltre al vastissimo repertorio che esibisce nei suoi programmi, le sue virtuosistiche trascrizioni di opere orchestrali hanno entusiasmato il pubblico e ottenuto grandi elogi da critici e colleghi.

Nel 2017 ha avuto l’onore di servire come primo Artist-in-Residence del leggendario organo Müller del 1738 a St. Bavo ad Haarlem (NL). Dal 2013 al 2020 è stato Professore di Organo presso la rinomata Eastman School of Music di Rochester (New York, USA), mentre per l’anno accademico 2021/2022 ha accettato l’incarico di professore di organo presso la Hochschule für Musik di Stoccarda, uno dei più importanti centri musicali del Vecchio Continente. Dal 2018 lavora anche presso il Royal Birmingham Conservatoire (Gran Bretagna) come “International Consultant in Organ Studies”.

Si è laureato al Curtis Institute of Music di Philadelphia con Alan Morrison e Susan Starr (pianoforte) e ha studiato al Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse con Michel Bouvard e Jan Willem Jansen e all’HMDK di Stoccarda con Ludger Lohmann. Dal 2011 al 2013 Nathan Laube è stato artista residente presso la Cattedrale americana della Santissima Trinità a Parigi.

Si è inoltre esibito con orchestre, cori ed ensemble di musica da camera ed in duo con musicisti quali Andreas Ottensamer (clarinetto principale della Filarmonica di Berlino) e Chris Martin (trombettista principale della Filarmonica di New York). Nathan Laube è stato inoltre interprete di punta in ben sette edizioni della National Convention of the Organ Historical Society (OHS), ricoprendo anche ruoli di importanti quali quello di Presidente degli Amici della Biblioteca e degli Archivi e ha co-presieduto la convention nazionale OHS 2018 a Rochester, NY.

Allo stesso modo si è più volte esibito per i convegni sia nazionali che regionali dell’American Guild of Organists (AGO). La registrazione CD del “Grand Concerto Grand Concerto for Organ and Orchestra” di Stephen Paulus, con la Nashville Symphony Orchestra sotto la direzione di Giancarlo Guerrero, ha ricevuto un GRAMMY per il “Best Classical Compendium”. A testimonianza della grande passione e cultura musicale che sorregge la sua strabiliante carriera, nell’aprile 2019 ha lanciato il programma radiofonico in stile documentario, “All the Stops”, su WFMT Radio Network Chicago, composto da quattro programmi di due ore dove presenta molti degli organi più famosi in Europa e negli Stati Uniti ed esplora loro storie e repertorio unici.