SABATO A PASTURO LA SECONDA SERATA DELLA FESTA DEL MAGENG

Data pubblicazione 16 Giugno 2022

PASTURO – Dopo il grande ritorno con la prima serata di sabato scorso, 11 giugno, i Soci de Pastur sono pronti al “bis”, una settimana dopo, con la chiusura dell’edizione 2022 della Festa del Mageng in programma negli spazi del Centro Zootecnico – immersi nella fantastica cornice della piana della Valsassina, ai piedi della Grigna.

Sabato 18 giugno dunque apertura della cucina dalle 19 per piatti tipici, a seguire anche in questa occasione un doppio spettacolo: prima il live “Con un Deca” – tributo a Max Pezzali e 883, quindi per chiudere ballando la musica disco proposta da DJ Samu.

Divertimento e festa assicurati anche dopodomani, con la seconda e ultima serata del ‘Mageng’ 2022.