A PRIMALUNA DOPO TRE ANNI TORNA IL PALIO DELLE FRAZIONI: APPUNTAMENTO SABATO 25 GIUGNO

PRIMALUNA – Tutto pronto a Primaluna per la ventiduesima edizione del Palio delle Frazioni. La manifestazione in costume di carattere medievale che torna dopo la pausa forzata del lockdown prenderà il via sabato 25 giugno.

Dalle 17 alle 18 ci sarà la visita guidata “Primaluna: la culla dei Della Torre“, a cura degli “Amici della Torre”. Si visiteranno il borgo medievale e la chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Il ritrovo è nella piazza della chiesa.

Seguirà alle 18:30 la Santa Messa. Alle 19:30 lo spettacolo del “Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna” e animazione medievale in Piazza della Chiesa.

Alle 20 parte il corteo per le vie del centro storico. Mezz’ora dopo l’arrivo al campo sportivo Oratorio Giovanni XXIII, mentre alle 21 l’inizio del Palio dove sei cavalieri e sei arcieri, in rappresentanza delle Frazioni di Primaluna, si sfideranno per la conquista dell’Anello d’Oro, il simbolo della vittoria del Palio.