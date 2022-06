IL SONDAGGIO DI VN STAVOLTA “INTRODUCE” L’ESTATE 2022: PER TE, COME SARÀ?

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

VALSASSINA – La nostra consueta consultazione on line tratta questa settimana un tema solo apparentemente “leggero” come l’estate in arrivo (la stagione che proprio oggi esordisce, da calendario). Come sarà, a tuo avviso?

Il sondaggio di Valsassinanews è in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì 23 giugno.

Fino ad allora si può continuare a partecipare, votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ESTATE 2022, COME SARÀ? Post Covid, sarà meglio delle precedenti

La solita noia

Ci vorrebbe più fantasia

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS