CALCIO. TORNEO DEI PAESI, GIRONI E CALENDARIO: SI PARTE CON LA SFIDA CASARGO-CASSINA/CREMENO

Data pubblicazione 23 Giugno 2022

PRIMALUNA – Sono stati svelati i gironi e il calendario delle sfide del secondo torneo di calcio valsassinese dei Comuni. Il primo calcio d’inizio sarà quello tra Casargo e Cassina/Cremeno, in programma per le 20:35 di martedì 28 giugno. Nella stessa serata in campo anche Pasturo – Introbio (21:25) e Taceno/Parlasco – Primaluna (22:15).

Le sfide dei gironi proseguiranno fino a giovedì 14 luglio, con Esino-Cortenova e Barzio-Crandola/Margno a concludere il tutto.

Da ogni girone usciranno poi le migliori formazioni, pronte a darsi battaglia negli scontri a eliminazione diretta.

Questi i gironi estratti:

Girone A: Casargo, Cassina/Cremeno, Pasturo, Introbio.

Girone B: Primaluna, Taceno/Parlasco, Ballabio, Premana.

Girone C: Esino, Barzio, Margno/Crandola, Cortenova.

G. G.