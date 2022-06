INTROBIO: ORGANO E CEMBALO PER UN OMAGGIO A BACH. LA RASSEGNA ORGANISTICA OSPITA TOMAS GAVAZZI

Data pubblicazione 30 Giugno 2022

INTROBIO – Sabato 2 luglio la Rassegna Organistica Valsassinese porta a Introbio il talentuoso musicista bergamasco Tomas Gavazzi.

Per cause di forza maggiore non potrà partecipare come da programma l’Ensemble Locatelli, sarà dunque Gavazzi, che dell’orchestra barocca è cembalista, ad esibirsi nella parrocchiale di S. Antonio Abate.

Nel paese del centro valle il musicista proporrà un interessante omaggio a Johann Sebastian Bach sia all’organo sia al clavicembalo. Un programma dedicato al Kantor di Lipsia assolutamente da non perdere anche per il parallelismo tra i due strumenti che saranno presentati durante la serata.