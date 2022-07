IL SONDAGGIO/MA CHE CALDO FA? DITE LA VOSTRA SU UN LUGLIO “DI FUOCO”

Data pubblicazione 19 Luglio 2022

VALSASSINA – La nostra consueta consultazione online tratta questa settimana un tema a dir poco “scottante“, ma nel vero senso della parola.

Temperature da “estate al mare”, siccità, boschi secchi e allerte incendi sempre attive: questo luglio torrido più che mai sta mettendo a dura prova chiunque, compresi i villeggianti che popolano la Valsassina in cerca della classica frescura di montagna, quest’anno scomparsa.

Ma che caldo fa? Per chiederlo sulle note di una famosa canzone di fine anni ’60. Come vi comportate con il clima anomalo di queste settimane? Purtroppo, ad oggi, non ci sono evidenze scientifiche che provano la funzionalità della danza della pioggia.

SUPER CALDO, CHE FARE? Mi sposto in Valsassina...

La prendo con filosofia

Seguo il decalogo anti-afa

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

