Data pubblicazione 22 Luglio 2022

PAGNONA/PREMANA – Prosegue il cantiere lungo la Provinciale 67 ‘dell’Alta Valsassina e Valvarrone’, lavori di scavo in attraversamento e in senso longitudinale alla carreggiata, realizzati nella piattaforma stradale, per posa tubazione.

Dal 25 luglio e fino al 12 agosto, nei territorio di Pagnona e Premana, dal chilometro 10+130 al chilometro 11+415 si procederà a fasce orarie, ovvero dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Il provvedimento sarà in vigore dal lunedì al venerdì.