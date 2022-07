LO ‘STREET FOOD’ TORNA A BALLABIO: APPUNTAMENTO DAL 29 AL 31 LUGLIO

BALLABIO – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Ballabio, in collaborazione con Confesercenti di Bergamo, propone l’evento Street Food Mercato Europeo nella ampia e centrale Piazza Hillion. Presenti nel piazzale davanti il municipio Una quindicina di “cucine” viaggianti, che proporranno le migliori specialità italiane e straniere con la prospettiva di vedere (come l’anno scorso) le tavolate tutte occupate.

Già nel 2021 (foto a sinistra e in copertina) la prima edizione dell’iniziativa aveva ottenuto ottimi risultati, per la partecipazione allo Street Food ma anche per la modifica della viabilità con il senso unico in via Mazzini che ha permesso di avere tanti parcheggi.