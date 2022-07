CREMENO: UN GIOVEDÌ SERA SPECIALE NEL RICORDO DI PEPPINO DEVIZZI

Data pubblicazione 24 Luglio 2022

CREMENO – Poeta e lettore infaticabile, cantante e narratore della tradizione, appassionato promotore di socialità, tutto questo e tanto altro era Giuseppe Devizzi.

Classe 1928, “Peppino” morì nell’agosto 2013 e per ricordarlo l’Associazione Culturale ‘La Fucina’, insieme alla famiglia Devizzi e all’amico Massimo Pirovano, e con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Cremeno, gli dedica una serata. Attraverso le testimonianze di chi gli è stato vicino sarà l’occasione per riportare alla memoria – o far conoscere, nel caso dei più giovani – una figura riservata e sensibile, eppure capace con le sue passioni di scatenare grandi emozioni e che, sempre con riserbo, molto ha fatto per la Comunità di Cremeno.

L’appuntamento è per giovedì 28 luglio nel salone di Villa Carnevali a Maggio, frazione di Cremeno.