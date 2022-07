IL SONDAGGIO: SAGRA DELLE SAGRE, LA SOLITA SBOBBA O CI SI DEVE ANDARE?

Data pubblicazione 30 Luglio 2022

VALSASSINA – La nostra consueta consultazione online tratta questa settimana un evento a sua volta “consueto”: la Sagra delle Sagre, in programma com sempre nel mese di agosto.

“Solita sbobba”, evento “poco locale” o autentico must dell’estate al quale non si può mancare? La risposta ai lettori del quotidiano on line del territorio.

Il nuovo sondaggio di Valsassinanews è in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì 4 agosto.

Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

SAGRA DELLE SAGRE 2022 La solita sbobba

A me piace

Ci si deve andare una volta all'anno

Non c'è niente di locale

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

