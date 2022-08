CREMENO: GLI EVENTI DI AGOSTO. GRANDE ATTESA PER “LA CUCCAGNA”

Data pubblicazione 1 Agosto 2022

CREMENO – Prosegue l’estate di Cremeno nel segno di All Crazy, società brianzola che da luglio si occupa dell’animazione per residenti e turisti, su cui il Comune di Cremeno ha investito una cifra intorno ai 40mila euro. Oltre a loro, presenti tra pomeriggio e sera, sono diversi gli appuntamenti che proseguiranno per tutto il mese di agosto.

Mercoledì 3 agosto, in biblioteca alle 21, serata di osservazione astronomica con i telescopi del Gruppo Astrofili Deep Space. Grande attesa sabato 6 per la festa della protezione civile, che porterà a Cremeno quello che forse è il pezzo forte di tutto il mese: il palo della cuccagna.

Tornerà a Cremeno Oleg Zastrow, storico dell’arte che commenterà l’opera “Il Polittico di San Giorgio” sabato 13 agosto, con l’organizzazione dell’associazione “La Fucina”, la stessa che giovedì 25 agosto renderà il lupo protagonista della serata a Villa Carnevali. A chiudere le due fiere di Santa Rosalia a Cremeno e Santa Maria Nascente a Maggio, rispettivamente il 28 agosto e il 4 settembre.

In mezzo tanta musica, con concerti, serate danzati e karaoke per grandi e piccini.