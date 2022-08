PREMANA, RIENTRA NELLA “RASSEGNA” UNO DEI PIÙ GRANDI ORGANI DELLA VALLE. MERCOLEDÌ CONCERTO DI FABIO NAVA

Data pubblicazione 2 Agosto 2022

PREMANA – Mercoledì 3 agosto la Rassegna Organistica Valsassinese fa tappa a Premana. L’organo ‘Edoardo Rossi’ del 1927, con due tastiere e pedaliera, è tra i più grandi del territorio tuttavia non tutti gli anni la parrocchiale di San Dionigi entra nel cartellone della manifestazione. Un problema che non si è posto in vista dell’edizione numero 50.

Il concerto a Premana è affidato a Fabio Nava, bergamasco classe 1984, che eseguirà brani di J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, C. Franck, V.A. Petrali e M.E. Bossi.