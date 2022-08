EVENTI: A VENDROGNO L’ULTIMA GRAPHIC NOVEL DI ROCCHI E DEMONTE

Data pubblicazione 5 Agosto 2022

VENDROGNO – Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, illustratori, videomaker e autori di fumetti, tornano in Valsassina per presentare il loro ultimo libro, La Macchina Zero (Solferino 2021).

Alcuni si ricorderanno di loro perché dal 2008 al 2012 hanno vissuto in queste valli e le hanno raccontate attraverso una serie di documentari, rintracciabili su YouTube, come: i volti della Muggiasca, L’antico, Streghe. Qualcun’altro si ricorderà invece del matrimonio celebrato in abiti seicenteschi proprio a Vendrogno, sede del prossimo incontro…