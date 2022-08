PRIMALUNA: ARRIVANO PINOCCHIO E I BURATTINI BERGAMASCHI

Data pubblicazione 9 Agosto 2022

PRIMALUNA – “C’era una volta… un re, direte voi. Eh no, avete sbagliato! C’era una volta un pezzo di legno…”

Le Avventure di Pinocchio, venerdì 12 agosto alle 21 in piazza Quattro Novembre (piazza “della Chiesa”) di Primaluna. In caso di maltempo, posticipo sabato 13 agosto alle 21.

Uno spettacolo di burattini con musica dal vivo per avvicinarsi alla tradizione del burattino bergamasco: burattini dalla testa di legno, due burattinai e una grande baracca in lamine di betulla. L’opera di Collodi viene rappresentata in questo spettacolo il più fedelmente possibile al testo originale, cercando di ridurre al minimo le modifiche per restituire allo spettatore una narrazione dinamica, con personaggi profondamente caratterizzati e ispirati alla commedia dell’arte.

Fulcro della narrazione è il cambiamento di Pinocchio che lo porta a crescere passando da “pezzo di legno” a “burattino” e infine a “bambino vero” allegoricamente rappresentato dal viaggio che parte dall’ambiente domestico ma che presto viene abbandonato per conoscere il mondo esterno, trasformazione che si riflette anche negli elementi della scenografia.

Trama e personaggi sono noti a tutti e questo facilita l’interazione con il pubblico che fin da subito si sente a suo agio ed è più incline ad interagire. La baracca ha infatti grande importanza e ciò si riflette nelle sue dimensioni e nell’aspetto, inizialmente rappresenta la casa, poi si trasforma aprendosi verso l’esterno divenendo mare, scandendo la narrazione anche grazie a fondali dipinti, ispirati alle opere di Van Gogh.

A cura di Il Cerchio Tondo – Teatro di Marionette e Burattini “La Leggenda della Grigna” – 15° Festival di Teatro di Figura tra i comuni e i monti della Valsassina 2022.