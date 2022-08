RASSEGNA ORGANISTICA: MERCOLEDÌ A MARGNO LUCIANO ZECCA

Data pubblicazione 23 Agosto 2022

MARGNO – Concerto a Margno per la Rassegna Organistica Valsassinese. Mercoledì 24 agosto la storica manifestazione che quest’anno festeggia la 50esima edizione ospita Luciano Zecca che si esibirà all’organo Bernasconi del 1859 della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. In programma brani di H. Purcell, J.C. Fischer, C. Seixas, F.J. Haydn, G.F. Haendel, A. Nardetti, padre Davide da Bergamo, G. Morandi, L.J. A. Lefébure-Wély, G. Pierné, T. Dubois.

Luciano Zecca ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G.Verdi” di Milano diplomandosi in Composizione principale con Giuseppe Giuliano e in Organo e composizione organistica con Luigi Benedetti. Ha completato la formazione musicale diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio di Brescia sotto la guida di Anita Porrini. Ha seguito corsi di perfezionamento con rinomati maestri per la musica organistica e da camera.

Ha svolto attività didattica presso i Conservatori Statali di musica e contemporaneamente ha intrapreso un’intensa attività concertistica, nella veste di solista, che lo ha portato in numerosi paesi d’Europa, America e Asia. Ha tenuto concerti, esibendosi in rassegne e sedi prestigiose, in Italia (Duomo di Milano), Germania, Austria, Francia, Svizzera (Cattedrale di Losanna), Spagna (Cattedrale di Barcellona, Malaga, Madrid, Lerida), Inghilterra (Londra), Danimarca (Duomo di Copenaghen), Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca (Praga), Ungheria, Polonia (Cattedrale di Varsavia), Russia (Sala “Glinka” di Mosca), Stati Uniti (Cattedrale di Washington, Cattedrale “St. Patrick” di New York), Giappone.

È organista contitolare della Basilica Collegiata di S. Nicolò in Lecco.