FORZA LECCO! SABATO SERA A INTROBIO LA FESTA BLUCELESTE

Data pubblicazione 30 Agosto 2022

INTROBIO – Festa bluceleste sabato 3 settembre a Introbio. Nel giorno di inizio del campionato di serie C il Lecco Club Valsassina organizza una serata per stringersi attorno ai beniamini della Calcio Lecco e seguire in compagnia il debutto della compagine di mister Tacchinardi in casa della Virtus Verona.

Non solo calcio però. Al Palabaster dalle 18 anche il dj set di Fabio Galimberti e la cucina a cura del gruppo Alpini di Introbio con polenta taragna, salsicce e affettati, servizio bar e cocktail. A impreziosire il tutto i gadget a disposizione dei tifosi e la partecipazione di Lorenzo Marconi, bandiera bluceleste con 498 presenze.