Data pubblicazione 2 Settembre 2022

LECCO – Per consentire i lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale di corso San Michele del Carso, a partire dal civico 37 e sino all’intersezione con via Credee, che saranno realizzati dall’impresa Vitali Pietro s.r.l., è prevista per lunedì e martedì prossimi 5 e 6 settembre una modifica temporanea alla viabilità della strada che conduce verso la Valsassina (la cosiddetta “vecchia Lecco-Ballabio”)…

