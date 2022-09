PRIMALUNA, ATTIVATO IL 2° DEFIBRILLATORE DONATO DALL’SCV COL 5×1000

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

PRIMALUNA – Anche il secondo defibrillatore acquistato dal Soccorso Centro Valsassina con il 5×1000 è stato installato. L’iniziativa prevede di rendere cardioprotetta la pista ciclopedonale che attraversa il nostro territorio: un apparecchio si trova a Pasturo, dallo scorso sabato in zona ponte di chiuso, un altro è stato attivato ieri, 17 settembre, a Barcone di Primaluna.

Soddisfazione anche per l’appello ad iscriversi al corso – gratuito e della durata di 5 ore – tramite il quale ci si può preparare ad utilizzare i Dae, sempre più numerosi sul nostro territorio. Una classe è già al completo, la lezione si terrà a ottobre; il SCV intanto continua a raccogliere nominativi per un ulteriore corso (per info e adesioni email a info@soccorsocentrovalsassina.it). In caso di arresto cardiaco infatti è necessario intervenire nel più breve tempo possibile e poter contare su cittadini abilitati all’uso del defibrillatore aumenta esponenzialmente la possibilità di salvare vite.

RedSan