Data pubblicazione 22 Settembre 2022

PREMANA – Il Ponte sul Varroncello tra Premana e Pagnona sarà chiuso al traffico per consentire di realizzare i lavori di scavo in attraversamento e in senso longitudinale alla carreggiata per la posa di tubazioni per conto delle società Lario Reti Holding e Le Reti.

Il provvedimento riguarda le giornate di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 settembre, dalle 8 alle 17, nel tratto dal chilometro 10+130 al chilometro 11+415.