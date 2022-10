“A GRANDE RICHIESTA”… ARRIVA L’OPEN SUSHI ALLO SHABU DI BARZIO

Data pubblicazione 14 Ottobre 2022

BARZIO – Non è un luogo comune, stavolta davvero “a grande richiesta” la formula OPEN SUSHI sbarca a Shabu Barzio, partenza da martedì 18 ottobre.

Da tempo era nella speranza degli amanti del sushi che la medesima formula dell’all you can eat adottata a Lecco venisse replicata a Barzio. E ora il desiderio viene esaudito: il sushi creativo e fantasioso, con interpretazione vicina ai gusti del palato italiano di travolgente successo, verrà servito in Valsassina alle medesime condizioni del locale del capoluogo.

Si è pensato non solo alla clientela giovane, ma anche alle famiglie, quelle che amano uscire per il tradizionale pranzo domenicale, la formula all you can eat coprirà tutta la settimana, escluso il lunedì – giorno di chiusura…

Il prezzo fisso di 29 euro apre all’assaggio completo di gusti che occhieggiano all’Oriente, ma non dimenticano dove ci troviamo. Piatti che sono riusciti a conquistare il difficile palato dei lecchesi e ora si aprono all’abbraccio della Valsassina.

Punti di forza: la qualità del pesce e un’abbondante varietà di scelta.

Nella elegante e moderna location di Shabu Barzio, i clienti ora potranno usufruire sia della formula Open Sushi, sia di quella con menu alla carta che rimarrà disponibile per chi la preferisse.

Inoltre, specialità (extra) della casa, un’ottima scelta di Gin.

SHABU BARZIO

Via Martiri Patrioti Barziesi 4 – Telefono 0341 910317

Gli orari di apertura:

lun chiuso mar 18:00–23:00 mer 18:00–23:00 gio 18:00–23:00 ven 18:00–23:00 sab 18:00–23:00 dom 12:00–15:00, 18:00–23:00

A cura dell’ufficio promozioni IperG