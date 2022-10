SALUTE: LOTTA AL TUMORE AL SENO, L’ECCEZIONALE STORIA DI JERRI NIELSEN

Data pubblicazione 18 Ottobre 2022

Per la Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno, in calendario il 19 ottobre, ho pensato di riproporre la storia eccezionale una donna eccezionale, Jerri Nielsen. Tra i ghiacci del Polo Sud l’autodiagnosi, l’autobiopsia e l’autoterapia.

La dottoressa Jerri Nielsen, alla fine del maggio 1999, si diagnosticò con l’autopalpazione un tumore della mammella destra, mentre lavorava come unico medico nella stazione di ricerca Amundsen-Scott del Polo Sud. Aveva 47 anni. Fu impossibile evacuarla durante il lungo e buio inverno australe, perché le condizioni meteo impedivano l’atterraggio di un aereo.