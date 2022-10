CALCIO: CORTENOVA UN PASSO AVANTI RISPETTO AL 2021. DOMENICA “RIVINCITA” CONTRO IL GROSIO

Data pubblicazione 20 Ottobre 2022

CORTENOVA – Dopo la trasferta senza infamia e senza lode contro la Polisportiva 2B, impegno casalingo domenica 23 ottobre per il Cortenova, che al centro sportivo di Bindo ospiterà il Grosio. Si tratta della seconda sfida stagionale tra le due formazioni, che si sono trovate anche nel match inaugurale di Coppa Lombardia. Allora finì con un netto 4-2 a favore dei valtellinesi.

Un paio di passi falsi inattesi hanno rallentato l’inizio del campionato della squadra allenata da Antonio Selva, che, rispetto all’anno scorso, è comunque molto al di sopra per quanto riguarda i punti fatti. Rifacendoci a un anno fa, infatti, a quest’ora il tabellino del Cortenova segnalava un solo pareggio e ben sei sconfitte. Tuttavia, la classifica attuale mostra come tutte le squadre siano intenzionate a “vendere cara la pelle” e la lotta per non retrocedere potrebbe dimostrarsi più dura rispetto alla passata stagione.

Tornando alle due sfidanti del prossimo weekend, esse sono appaiate in classifica, entrambe a nove punti. Grosio un gradino più sopra per i gol fatti (13 contro i 9 del Cortenova), mentre pecca di gran lunga sulle marcature subite (20 dei valtellinesi, 8 i gialloblu). Il pericolo numero uno è Rinaldi, uno dei marcatori della sfida in Coppa, che ha già messo al referto cinque gol.

Insomma, i pronostici chiamano all’equilibrio, anche se i precedenti parlano valtellinese. Giudizi rinviati a domenica pomeriggio, alle 15:30 a Cortenova.

RedSpo