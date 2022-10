CALCIO: CORTENOVA IN CRESCENDO. DOMENICA TRASFERTA A MORBEGNO

Data pubblicazione 26 Ottobre 2022

CORTENOVA – Tre vittorie, tre pareggi, due sconfitte: è questo il bottino della prima squadra del Cortenova dopo otto giornate di campionato, in cui la squadra valsassinese ha collezionato 12 punti che valgono il nono posto nella classifica del girone C di Prima Categoria.

Un piazzamento che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma, dando un occhio in più all’attuale graduatoria, si nota come la formazione gialloblu sia solamente a un punto dalla zona playoff e lontana tre da quella playout. Insomma, una classifica cortissima che non lascia spazio a passi falsi.

Fondamentali in quest’ottica le ultime tre giornate, in cui il Cortenova è rimasto imbattuto con due vittorie casalinghe e un pareggio in trasferta. Particolarmente importante lo scontro diretto col Grosio, che aveva strapazzato i valsassinesi in Coppa Lombardia (4-1), ma ha subito la vendetta di quest’ultimi nella gara che valeva i 3 punti.

Nel prossimo weekend, avversaria dell’undici di mister Selva un’altra formazione dalla Valtellina. Si tratta dell’Olympic Morbegno, ingolfato nelle ultime posizioni dopo un inizio a rilento.

Le due squadra si sono già affrontate anche in questo caso nel girone di Coppa Lombardia, quando al centro sportivo Todeschini finì 1-1. Lo scorso anno invece al Morbegno andò la sfida d’andata (2-1 nell’esordio del Campionato), mentre il Cortenova travolse gli avversari in quella di ritorno per 4-0.

Nuovo capitolo a Morbegno, domenica 30 novembre alle 15:30.

RedSpo