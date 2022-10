TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLE AUTO BMW

Data pubblicazione 27 Ottobre 2022

BMW, abbreviazione di Bayerische Motoren Werke AG, traducibile come “fabbrica bavarese di motori”, è un’azienda tedesca con sede a Monaco di Baviera che produce autoveicoli e motoveicoli. La BMW è stata fondata nel 1916 come azienda produttrice di motori per aerei, ma ha poi ampliato la sua attività. Attualmente ha stabilimenti anche al di fuori dei confini tedeschi e rappresenta una delle principali aziende produttrici di veicoli a motore nel mondo.

La BMW, che controlla anche altri popolarissimi marchi come Mini e Rolls-Royce, si è imposta nel mercato automobilistico grazie a una straordinaria qualità costruttiva e all’impiego di tecnologie sempre all’avanguardia. Per tale ragione, in ogni parte del mondo la domanda di veicoli BMW e di parti di carrozzeria originali è sempre molto elevata, ed è quindi molto facile anche trovare ricambi usati BMW.

In questo articolo proviamo a elencare le cose più importanti da sapere a proposito del marchio BMW.

Monitorare la pressione delle gomme

Gli autisti più esperti e attenti sanno quanto sia importante verificare frequentemente la pressione delle gomme. Le BMW moderne utilizzano due tipi di tecnologie per effettuare questo monitoraggio: quello meno recente è il sistema FTM, che utilizza l’ABS per misurare il diametro delle gomme, mentre il più attuale utilizza il sistema TPMS, basato su dei sensori presenti in ciascuna delle quattro gomme. Tuttavia, questi sensori vanno periodicamente cambiati.

Utilizzare olio e carburante di qualità

Si tratta di un aspetto che viene spesso trascurato in nome di una comprensibile ricerca del risparmio, ma esiste una naturale differenza di qualità nei carburanti che troviamo comunemente nelle varie stazioni. Le BMW, per esempio, sono automobili che esigono quasi sempre carburante di prima qualità e utilizzarne uno diverso può incidere sulla longevità del veicolo. Anche per l’olio è preferibile non scendere troppo a compromessi: la densità ideale può variare da modello a modello, ma solitamente qualsiasi modello di BMW richiede l’utilizzo di un olio sintetico.

I freni: uno dei punti di forza

Nel mercato automobilistico, le BMW possono vantare uno dei più efficaci sistemi frenanti. Il marchio tedesco, infatti, utilizza pedali decisamente più morbidi rispetto alla maggior parte di quelli prodotti dalla concorrenza. Per quanto questo rappresenti un enorme vantaggio nel momento in cui si è alla guida, va anche segnalato come i pedali leggeri si usurino più rapidamente rispetto ad altri. Inoltre, questo genere di freno tende a produrre più polvere, che finisce per depositarsi sui cerchioni dell’auto.

La garanzia auto: un aspetto da non sottovalutare

Quando si acquista un’automobile come BMW, è consigliabile proteggersi con una estesa garanzia. Queste possono essere molto costose, ma scongiurano il rischio di costi imprevisti in caso di problemi e consentono di accedere facilmente alla rete di meccanici e venditori specializzati BMW, che offrono un’esperienza più rassicurante.

Potenziali problemi e riparazioni

Pur essendo automobili generalmente molto affidabili, può sempre capitare di dover affrontare qualche spiacevole disagio. A tal proposito, può essere molto utile affidarsi a un sistema di On Board Diagnostics. Sul mercato sono presenti numerosi scanner, con differenze marcate in termini di prezzo e qualità, per cui è preferibile utilizzarne uno specifico per BMW, per intervenire tempestivamente su potenziali problemi dell’auto e correggerli prima che si aggravino. Per quanto concerne, invece, le riparazioni, è opportuno tenere a mente che queste possono essere anche piuttosto costose, spesso in base al modello e all’età della vostra auto. Naturalmente, per ragioni di comfort alla guida e soprattutto per la sicurezza di guidatore e passeggeri, queste non possono essere trascurate. Esistono diversi manuali specifici per BMW che forniscono guide utili sulle riparazioni e permettono anche a semplici utenti di intervenire dopo essersi procurati i pezzi di ricambio.

Tecnologia all’avanguardia

La BMW da sempre si propone di offrire un’esperienza completa e tecnologicamente all’avanguardia. I sistemi di aiuti alla guida sono tra i più avanzati del mercato automobilistico e l’ultima idea della casa tedesca è quella dei videogiochi di bordo, per alleviare la frustrazione che deriva da quelle situazioni in cui i tempi d’attesa sono particolarmente lunghi.