DECANATO DELLA VALSASSINA: FUNZIONI E PROCESSIONI DELL’1 E 2 NOVEMBRE

Grazie alle singole parrocchie e/o Comunità pastorali pubblichiamo tutte le messe vigiliari del 31 ottobre, le messe e le processioni ai cimiteri dell’1 e 2 novembre del Decanato della Valsassina.

Vi chiediamo comunque di chiedere conferma alle singole parrocchie degli orari e luoghi telefonando ai sacerdoti o controllando i siti internet.

La Commemorazione dei defunti, è una ricorrenza della Chiesa cattolica. Anticamente preceduta da una novena, è celebrata il 2 novembre di ogni anno. Nel calendario liturgico segue di un giorno la festività di Tutti i santi del 1º novembre. Il colore liturgico di questa commemorazione è il viola, il colore della penitenza, dell’attesa e del dolore, utilizzato anche nei funerali; è possibile usare anche il nero.

Il 2 novembre, si celebra il giorno dei morti, la festività che la Chiesa cattolica dedica alla commemorazione dei defunti. Il giorno non è considerato festivo, ma è senza dubbio molto sentito dalla popolazione italiana, che viaggia spesso verso i propri luoghi di origine per portare fiori e lumini a parenti e amici scomparsi. Non è per noi un giorno di lutto, bensì una giornata felice: i cimiteri si riempiono di fiori, soprattutto crisantemi, e le tavole e le credenze di ogni casa si riempiono di cesti di frutta, dolci, cioccolato e caramelle, un modo felice, soprattutto per i più piccoli, di ricordare i propri cari.

Secondo le norme che regolano il Calendario Liturgico Ambrosiano, le messe vigiliari vespertine sono della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, con Credo (colore morello, non nero). Di conseguenza, l’apertura del giorno domenicale avverrà con la proclamazione del Vangelo della risurrezione (Mc 16, 9-16, della II Domenica dopo Dedicazione) in forma semplice.

Tuttavia, dove lo si ritenga opportuno pastoralmente, è data facoltà di celebrare con il formulario della II Domenica dopo la Dedicazione.

UP PREMANA E PAGNONA – 2022



Lunedì 31 ottobre

A Premana: E’ sospesa la S. Messa del mattino.

Ore 17.30 recita del S. Rosario. S. Messa Vigiliare alle ore 18.00

A Pagnona: S. Messa Vigiliare alle ore 17.00.



Martedì 01 Novembre – TUTTI I SANTI

A Premana: S. Messa alle ore 8.00. S. Messa solenne alle ore 11.00; S. Messa alle ore 18.00.

Ore 14.30 vespero in Chiesa parrocchiale, al termine della liturgia vespertina seguirà la processione al Cimitero di Premana.

A Pagnona: S. Messa alle ore 10.00.

Ore 14.30 vespero in Chiesa parrocchiale, al termine della liturgia vespertina seguirà la processione al Cimitero di Pagnona.



Mercoledì 02 Novembre – commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI

A Premana: S. Messa alle ore 08.00 in chiesa Parrocchiale (secondo le intenzioni del Papa); S. Messa alle ore 10.00 in Cimitero (per tutti i defunti); S. Messa solenne alle ore 20.00 in chiesa Parrocchiale (per i sacerdoti e le religiose defunte).

A Pagnona: S. Messa alle ore 15.00 in Cimitero (per tutti i defunti).

Per aggiornamenti eventuali

UP CASARGO, MARGNO CON CRANDOLA, INDOVERO CON NARRO – 2022

Lunedì 31 ottobre – Vigiliari

ore 18:15 Margno

ore 20:15 Casargo

ore 21:00 Casargo – Adorazione Eucaristica



Martedì 1 novembre – Giorno dei Santi



ore 08:00 e 08:45 Santa Messa a San Martino

ore 08:45 Santa Messa a Crandola

ore 10.00 e 18:00 Santa Messa a Casargo

ore 11.00 Santa Messa a Margno

ore 17.00 Santa Messa a Vegno

ore 14:00 Vespri e processione al cimitero San Martino



ore 15:00 Vespri e processione al cimitero Casargo

ore 15:30 Vespri e processione al cimitero Margno



Mercoledì 2 novembre – Ricordo dei defunti



ore 9.00 messa cimitero Indovero con Narro

ore 10.00 messa cimitero Margno

ore 15.00 messa cimitero Casargo

ore 20:15 messa Casargo e Margno

C.P. MADONNA DELLA NEVE – 2022

Lunedì 31 ottobre – Festa di tutti i Santi

ore 08:30 Introbio – Ricordo don Cesare Luraghi

ore 17:00 Ponte San Pietro

ore 17:30 Introbio

ore 18:30 Primaluna

ore 14.30 vespero e processione al cimitero a Cortabbio e Cortenova

ore 15.00 vespero e processione al cimitero a Introbio

ore 15.30 vespero e processione al cimitero a Taceno

ore 20.00 recita del rosario a Primaluna

Martedì 1 novembre 2022 – Festa di Tutti i Santi

08:00 – 11:00 Messa a Introbio

09:30 – 18:30 Messa a Primaluna

10:00 Cortenova e Taceno

11:15 – Parlasco

Mercoledì 2 novembre 2022 – Commemorazione dei defunti

LE MESSE SONO AI CIMITERI



Ore 9.30 Bindo

Ore 10.00 Parlasco

Ore 10.30 Introbio

Ore 10.30 Primaluna

Ore 14.30 Cortenova

Ore 15.00 Taceno

Ore 15.30 Cortabbio

Sito in Internet –>

CP MARIA REGINA DEI MONTI – 2022

LUNEDI 31 OTTOBRE

BARZIO e PASTURO

18,00

CASSINA

17,15

CREMENO

18,30

MOGGIO

19,30

MAGGIO

20,00



MARTEDI 1 NOVEMBRE – SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

BARZIO

7,00 – 10,30 – 18:00

8,00 Messa al Carmelo

19:15 Concenedo messa e processione al cimitero

CREMENO

11:30 San Giorgio

17:30 Noccoli

MOGGIO

11,30 alla Culmine.

09:30 – 18,30 in parrocchia a Moggio;

MAGGIO

10:00 Chiesa

18:00 Chiesa

PASTURO

08.30 Baiedo

10.00 s. Eusebio

18:00 s. Eusebio



MERCOLEDI 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI



CASSINA

08:30

BARZIO

10:00 Cimitero Barzio – 20:00 Barzio Sant’Alessandro

08:00 Monastero Concenedo

CREMENO

10:00 Cimitero Cremeno

20:30 San Giorgio

MOGGIO



10:00 – 20:00 in parrocchiale

15:00 Cimiero

MAGGIO



10:00 – 20:00 In Parrocchiale

PASTURO

10:00 – 20:30 Sant’Eusebio

Per eventuali aggiornamenti