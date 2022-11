ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA: CERIMONIA UNICA PER L’ALTOPIANO

Data pubblicazione 3 Novembre 2022

ALTOPIANO VALSASSINA – Domenica 6 novembre in altopiano la celebrazione dell’anniversario della Vittoria. I Comuni di Barzio, Cassina, Cremeno e Moggio, insieme all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, invitano i cittadini all’appuntamento che si svolgerà itinerante presso i monumenti ai Caduti del territorio.

Ritrovo alle 8.30 a Concenedo per la posa della corona in piazza della Chiesa, alle 9.00 posa della corona al Municipio di Moggio e corteo sino al cimitero, alle 9.30 si replica a Cassina, alle 10 ritrovo in piazza Europa a Cremeno e corteo al Ponte della Vittoria, alle 10.45 la cerimonia si sposta a Maggio, prima in piazza Santa Maria e poi al cimitero, infine alle 11.15 ultima tappa a Barzio con corteo dall’ex municipio di via Roma sino al monumento ai caduti di piazza Garibaldi.