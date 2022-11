SUEGLIO, LAVORI AL PONTE. SP67 CHIUSA DAL 14 NOVEMBRE PER TRE SETTIMANE

Data pubblicazione 4 Novembre 2022

SUEGLIO – Lunedì 7 novembre cominciano gli interventi di rinforzo strutturale delle parti in calcestruzzo armato del ponte di Sueglio (Valle dei salici), che richiederanno la chiusura totale al transito della strada provinciale 67 dir. III per tre settimane dal 14 novembre al 2 dicembre.

L’opera, dal valore complessivo di 150mila euro, è finanziata interamente con risorse proprie della Provincia di Lecco, che ha deciso di intervenire in risposta a una specifica richiesta del Comune di Sueglio. Le attività di verifica e di progettazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del ponte sono state affidate negli scorsi mesi a un professionista esterno. Il progetto redatto individua le lavorazioni necessarie per avere un manufatto efficiente e sicuro.