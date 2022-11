CORTENOVA CALCIO: ATTACCO FLOP, DIFESA TOP. E DOMENICA C’È LA CANZESE

Data pubblicazione 5 Novembre 2022

CORTENOVA – L’inaspettata battuta d’arresto contro il Morbegno ha frenato la corsa fin qui in crescendo della prima squadra del Cortenova, che ha perso per strada tre punti preziosi per il treno playoff e ad ora si trova impantanata nel mezzo della classifica. Nulla di tragico, sia chiaro, soprattutto se si considera il piano del gioco che, a differenza di quanto possa far pensare l’1-o finale in Valtellina, è stato tutto sommato positivo e promettente per il futuro.

Guardando i numeri nudi e crudi, dopo 9 giornate di campionato la squadra valsassinese ha il secondo peggior attacco del campionato. Con sole 11 reti all’attivo, i gialloblu stanno forse pagando l’addio estivo del bomber Ruiz Macas, attualmente tesserato con il Calolziocorte ma ai box per uno sfortunato infortunio al ginocchio.

Galli e Selva, con tre gol a testa, sono i migliori marcatori dei gialloblu, che nel reparto offensivo possono sicuramente migliorare. All’opposto, sorride sicuramente di più la difesa. 10 le reti subite, che valgono la terza posizione nella speciale classifica delle squadra più chiuse del torneo.

Nel futuro più prossimo del Cortenova c’è la Giovanile Canzese. Attualmente la squadra comasca è quarta a 16 punti, una lunghezza più sotto rispetto al secondo gradino della graduatoria. Lo scorso anno la sfida di andata a Cortenova finì 3-2 per la Canzese, che in casa uscì però sconfitta 3-1.

Il nuovo round in terra valsassinese è in programma per domenica 6 novembre alle 14:30.

RedSpo