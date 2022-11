CALCIO, CORTENOVA: TAPPA A VALMADRERA PER TORNARE A FARE PUNTI

Data pubblicazione 10 Novembre 2022

CORTENOVA – Costano care le due sconfitte consecutive del Cortenova, scivolato al 12° posto in classifica, solo due punti al di sopra della zona playout.

Un dato caratteristico che emerge dalle ultime due sfide è il difficile approccio in campo dei gialloblu, che hanno subito gli ultimi 3 gol nei primi 20 minuti di gioco; reti, tra l’altro, risultato decisive sia nella trasferta di Morbegno (1-0) che nell’incontro casalingo con la Giovanile Canzese (2-1). Una cosa non di poco conto, considerato che in questo modo il Cortenova ha dovuto rincorrere gli avversari per la maggior parte del match.

Tuttavia, dando un occhio più attento alla graduatoria, salta all’occhio come le posizioni “di mezzo” siano racchiuse in una manciata di punti: solamente 6 tra la quarta (Pro Lissone) e i valsassinesi, dodicesimi. Proprio per questo, per non perdere la scia, sarà importante cominciare con il piede giusto fin dal fischio d’inizio di domenica, quando il Cortenova sarà ospite del Valmadrera.

La squadra neopromossa è una delle sorprese in positivo del campionato e ad ora è 7ª con 16 punti. Con 5 gol messi a segno finora, Gouem è una spina per le difese avversarie, che spesso faticano a contenere la velocità e la corsa degli attaccanti in maglia arancio.

Una sfida che i valsassinesi non dovranno sbagliare, per rilanciarsi dopo un paio di settimane di buio. Squadre in campo alle 14:30 al centro sportivo di Rio Torto.

RedSpo