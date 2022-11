A CORTENOVA “ISTRUZIONE CULTURA E ORIENTAMENTO” CON LORELLA CARIMALI

Data pubblicazione 16 Novembre 2022

CORTENOVA – Il Comune di Cortenova propone una innovativa iniziativa per parlare di Istruzione Cultura e Orientamento a un pubblico vasto di utenti, dai bambini agli studenti di qualsiasi scuola, fino ai genitori, i nonni, gli educatori e gli insegnanti. Si tratta di un evento esteso anche ai comuni limitrofi e si terrà sabato 19 novembre alle 16:30 nella sala riunioni della banca locale, in via Provinciale 14.

Il sindaco Sergio Galperti ha invitato per l’occasione la professoressa Lorella Carimali, nota e pluripremiata insegnante anche in contesti internazionali, che è stata tra i 50 candidati al mondo del global teacher prize, l’equivalente del premio Nobel per l’insegnamento. L’argomento di cui si parlerà è: “Matematica come guida nella vita, per tutte e tutti”, rimuovendo stereotipi e pregiudizi che la relegano solo al ruolo di disciplina scolastica tecnica e complessa e quindi per pochi ‘eletti’. Un modo nuovo e originale per parlare di scuola e di orientamento.

Infatti, molti giovani con le loro famiglie, già dai prossimi mesi dovranno fare delle scelte anche scolastiche per indirizzare e costruire meglio il loro futuro. Quale migliore occasione per farlo con partecipazione, vedendo la matematica come una nuova Magistra Vitae. La professoressa Carimali, autrice di due importantissimi libri, è riuscita a sdrammatizzare una materia apparentemente complessa e ostica e a trasformarla, raccontandola nel modo giusto come una compagna e guida nella vita per tutte e tutti. Questa originale intuizione, rassicurante per studenti e famiglie, aiuta i giovani a partire da tutte le età, a districarsi meglio nelle loro scelte scolastiche e a vivere la scuola come l’occasione stupenda per rendere più armoniosa la propria crescita. Sarà possibile fare delle domande, scambiare opinioni, confrontarsi apertamente liberando le proprie emozioni. Modererà l’incontro Valerio Ricciardelli.

Lorella Carimali, assieme all’architetto lecchese Giulio Ceppi, è anche la promotrice del progetto EURETEKA, un’altra originalissima iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e da Confindustria per lo studio delle materie scientifiche, meglio identificate con l’acronimo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). EURETEKA nasce per sviluppare e condividere modelli matematici innovativi in modo collaborativo, finalizzato allo sviluppo della ricerca, della sperimentazione e della creazione di strumenti e metodologie per una efficace didattica della scienza e della matematica.

Anche qui siamo in presenza delle frontiere più avanzate delle strategie educative e dell’apprendimento.

E che se ne parli dapprima in Valsassina e a Cortenova, terra che diede i natali al grande educatore salesiano don Luigi Melesi, di cui il 26 novembre si farà un grande commemorazione a Milano, non è un fatto solo casuale, ma una buona semina, che dà sempre un buon raccolto.

[Contributo esterno]