TUTTO PRONTO IN VALVARRONE PER LA TERZA EDIZIONE DEI “MERCATINI DI NATALE IN CANTINA’

Data pubblicazione 18 Novembre 2022

VALVARRONE – Sabato 10 e domenica 11 dicembre appuntamento con la terza edizione dei ‘Mercatini di Natale in cantina’ in Valvarrone. Un evento organizzato dall’Associazione BorgoIntrozzo con il patrocinio del Comune di Valvarrone ed Ecomuseo della Valvarrone.

Saranno presenti più di 35 espositori con prodotti di artigianato locale, oggettistica, idee regalo e prodotti tipici. Il tutto condito con musica, ottimo cibo, favole e racconti con momenti dedicati ai più piccoli in compagnia di animatori e di Babbo Natale in persona. Per accedere sarà necessario essere dotati di pass gratuito da ritirare all’InfoPoint.

Si comincia sabato 10 dicembre con apertura alle 14. Ci saranno la presentazione del libro ‘Circo Blu e Vento Lollo’, il cantastorie nel ‘Bosco degli animali’, l’incontro con Babbo Natale e i laboratori per bambini. Serata in compagnia con canti a balli presso la RistoArea riscaldata.

Domenica 11 l’apertura dei mercatini è alle 10. Oltre agli stessi appuntamenti proposti al sabato, nel pomeriggio ci sarà un concerto del coro ‘Corollario’ alla Chiesa S. Antonio. La chiusura dell’evento è prevista per le 18.