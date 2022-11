AI ‘LUNEDÌ DEL GRINZONE’ IL NUOVO LIBRO DEL DOTTOR SORRISO

Data pubblicazione 21 Novembre 2022

PASTURO – Continuano i ‘Lunedì del Grinzone‘ a cura dell’associazione culturale ‘Il Grinzone’. La prossima serata, con il patrocinio del Comune e della Parrocchia di Pasturo, è prevista per il 28 novembre alle 20:45 con la presentazione del libro Famiglie inaspettate – tornare alla luce dopo la malattia di Momcilo Jankovic e Attilio Rossetti.

Momcilo Jankovic, pediatra ed ematologo all’ospedale San Gerardo di Monza dal 1982 al 2016, si è da sempre occupato di tutte le patologie pediatriche ma in particolar modo delle malattie del sangue. Per la sua empatia con i bambini, per la generosità d’animo e la capacità di ascoltare i pazienti, anche nelle situazioni più difficili, è stato chiamato ‘Dottor sorriso‘.

L’appuntamento è nella sala cinematografica di Pasturo e l’ingresso è libero.