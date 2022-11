NATALE A PRIMALUNA: IL 3 DICEMBRE ACCESO L’ALBERO, E TORNA Ri-Crei-AMO

PRIMALUNA – Nell’aria è già festa: il gruppo Alpini di Primaluna ha addobbato l’albero di Natale in piazza V Alpini e allestito la capanna.

Ora è tutto pronto per l’accensione dell’albero di Natale, programmata per sabato prossimo, 3 dicembre, alle 17:30.



Nella stessa data scadono le adesioni per la gara di addobbi riciclati Ri-Crei-AMo la lus de Natal per vestì Primaluna per i fest, giunta alla la terza edizione e in calendario per il prossimo 8 dicembre. Dal Comune, un invito a mettersi in gioco per condividere lo spirito delle festività natalizie e creare un’atmosfera fiabesca: “Ridiamo nuova vita a materiali preferibilmente riciclati e di recupero addobbando finestre, balconi, cortili, spazi privati all’aperto e visibili per l’intero periodo di festa. Vi verranno consegnati, da inserire nella creazione, un numero identificativo e una candela che con i suoi significati simbolici porta ad un ritorno ai valori semplici, realizzeremo una mappa con i punti del paese valorizzati dalle vostre opere”.

Per partecipare basta compilare il form https://forms.gle/4h8suSXcqEWpPD7KA oppure contattare Gabriella al 347.4003488. Adesioni entro il 3 dicembre.