1/12/2002-1/12/2022: 20 ANNI FA LA FRANA DI BINDO: IL RICORDO E LE INIZIATIVE PROGRAMMATE PER DOMANI

Data pubblicazione 30 Novembre 2022

CORTENOVA – Il 1° dicembre 2002 la paura scosse Bindo, Cortenova e la Valsassina tutta. Erano le tre del mattino quando 1.200mila metri cubi di terra rossa piombarono nella Pioverna, trascinandosi dietro 17 case e sette aziende e lasciando venti abitazioni inagibili con 370 abitanti della frazione senza più un tetto.

Quello del 2022 è un anniversario speciale, perché “tondo”: vent’anni esatti da quei fatti. Il riscontro è dato dalla messe di iniziative in programma domani, giovedì 1 dicembre, di cui al nostro articolo e alle locandine che pubblichiamo di seguito.

VN seguirà con una copertura giornalistica totale gli eventi in calendario per il ventennale della grande frana – che solo per l’intelligenza e la prontezza di chi intervenne per tempo non diventò una strage di vite umane (oltre che il disastro economico e sociale che già fu).

RedVN

–

DAL NOSTRO ARCHIVIO: