SABATO POMERIGGIO BABBO NATALE INCONTRA I PIÙ PICCOLI IN ALTA VALLE

Data pubblicazione 9 Dicembre 2022

CASARGO – Si avvicina il Natale e con esso i classici appuntamenti delle festività, tra fede, tradizione, scambi di auguri e momenti dedicati ai bimbi. In Alta Valle anche quest’anno non mancherà l’attesa puntatina di Babbo Natale che, abbandonata per un attimo la sua residenza al Polo Nord, si presenterà al Parco delle Chiuse a Casargo per ritirare le letterine direttamente dalle mani dei suoi numerosi piccoli fans.

Iniziativa che prende vita dalla collaborazione tra le Amministrazioni di Casargo, Crandola e Margno che, con le rispettive Pro Loco e il gruppo ViviAMO Casargo, desiderano regalare a bambini e famiglie uno speciale pomeriggio di festa.

Il divertimento inizierà dal primo pomeriggio con i giochi gonfiabili e il trucca bimbi, momento clou alle 14:30 con l’arrivo di Santa Claus nella confortevole atmosfera della casetta sapientemente addobbata a tema dai volontari. Si sa che l’incontro con il benevolo nonnino di rosso vestito è dominato da un mix di emozione e sorpresa, i più piccoli potranno serbarne il ricordo con una foto istantanea scattata al momento. Infine, per concludere al meglio la giornata golosa merenda in compagnia.

L’appuntamento per tutti i bambini è quindi per sabato 10 dicembre nel pomeriggio al Parco delle Chiuse.