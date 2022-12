IL NUOVO SONDAGGIO DI VN: COME VEDI IL PROSSIMO NATALE?

Data pubblicazione 12 Dicembre 2022

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN tratta per una settimana il “classico” tema di fine anno ovvero quali siano secondo i nostri lettori le prospettive per l’imminente festività del Natale.

Puoi rispondere attraverso il sondaggio di Valsassinanews – che è in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì 15 dicembre. Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano. COME VEDI IL PROSSIMO NATALE? Male, con la crisi mancano soldi

Come sempre

Non penso ai consumi ma al momento religioso

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati Loading ... Loading ... –

