FUCILATI DEL 31 DICEMBRE ’44. CERIMONIE A MAGGIO E BARZIO, RIPOSIZIONATA LA CROCE ALLA ‘PIANCA’

Data pubblicazione 20 Dicembre 2022

BARZIO – Come ogni 31 dicembre l’Altopiano ricorda i Partigiani fucilati il 31 dicembre 1944. Il ritrovo è alle 10 al cimitero di Maggio di Cremeno per la commemorazione dei morti di Maggio, a seguire alle 10.45 al cimitero di Barzio dove vennero assassinati gli altri resistenti.

Parallelamente alle cerimonie istituzionali, l’Anpi Monza raggiungerà Barzio per le 10.45 da cui poi raggiunger il baitone della Pianca per le 12.30 circa, oppure a piedi da Maggio partendo alle 8.30. Nei prati antistanti alla baita venne ucciso infatti Franco Carrara, in onore del quale verrà riposizionata la croce alla memoria.