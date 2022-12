“LIBRO NERO RIBELLI”, L’ANPI PUBBLICA IL DIARIO DEL PARTIGIANO PREMANESE GIOVANNI BATTISTA TODESCHINI

Data pubblicazione 20 Dicembre 2022

PREMANA – L’Anpi Valsassina ha pubblicato il diario del tenente Giovanni Battista Todeschini. Il volume propone il testo originale, la trascrizione commentata e l’analisi del contesto storico e sociale del 4° diario di uno dei protagonisti della Resistenza nel nostro territorio. Nelle prossime settimane sono diversi gli appuntamenti di presentazione dell’opera dialogando con gli autori.

Premanese, classe 1915, Todeschini venne arruolato nel Corpo degli Alpini e nel settembre ’43 prese parte al “comitato di azione clandestina”, primo embrione di Resistenza lecchese. Nel settembre del ’44 sui monti di Premana le Brigate Nere trovarono il suo zaino, all’interno del quale custodiva corrispondenza, contabilità dei rifornimenti e tre dei suoi quattro diari, chiamati “Libro nero Ribelli”. Non potendo negare l’attività partigiana si consegnò ai fascisti evitando conseguenze drammatiche ai suoi compagni e alla popolazione premanese. Venne portato nel campo di concentramento di Mauthausen dove, l’11 aprile 1945, venne assassinato.

La pubblicazione – fortemente voluta dall’Anpi sezione Valsassina – raccoglie il quarto diario di Todeschini, quello che non finì in mano fascista. Il testo viene proposto nella sua forma originale, accompagnando le pagine scritte di pugno dal partigiano con la trascrizione e l’adattamento di termini gergali e soprannomi. Numerosi poi gli approfondimenti per inserire le vicende della Resistenza premanese nel contesto lariano e in quello nazionale.

Un lavoro di Augusto Giuseppe Amanti, Gabriele Fontana, Massimo Lazzari, Wilma Milani e Gian Battista Sanelli che verrà presentato nei paesi ad iniziare da Premana, il 27 dicembre. Si prosegue il 29 dicembre in Comunità Montana, poi a Taceno il 2 gennaio, a Introbio il 4 e a Barzio il 7 gennaio (tutti i dettagli in locandina). Appuntamento a Cassina infine il 20 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria e della posa delle prime pietre d’inciampo della nostra provincia.