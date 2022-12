SONDAGGIO VN: LECCO-BALLABIO, COME VALUTI LA GESTIONE DELL’EMERGENZA?

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta trattando per una settimana un tema tornato di attualità in occasione della chiusura della nuova Lecco-Ballabio, causa frana. Come è stata (e viene) gestita l’emergenza viabilistica?

Puoi rispondere attraverso il sondaggio di Valsassinanews – che è in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì 29 dicembre. Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano. LECCO-BALLABIO, COME VALUTI LA GESTIONE DELL'EMERGENZA? Un disastro

Male

Bene

Non c'erano alternative

Cambiando orari dei camion hanno "rattoppato"

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati Loading ... Loading ... –

