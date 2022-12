TEATRO PER BAMBINI. MERCOLEDÌ A PRIMALUNA LA FAVOLA DI “LAVINIA”

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

PRIMALUNA – Mercoledì 28 dicembre alle 16 alla Scuola dell’Infanzia di Primaluna (in via San Rocco – aula al piano terra) torna Alice Bossi con “Lavinia“, una storia divertente che è anche un’occasione per parlare ai bambini di creatività, di come nascono i personaggi delle favole e di temi come la differenza tra ricchi e poveri, l’emarginazione sociale, la doppia faccia del potere.

Lavinia, una piccola fiammiferaia moderna, vive sola in piazza Duomo di Milano. Povera e infreddolita viene ignorata e insultata dai ricchi passanti nella giornata più trafficata di tutte: la vigilia di Natale. Durante la gelida notte nella piazza deserta arriva in taxi una fata che le fa un dono prezioso: un anello magico che trasforma le cose in… scopriamolo insieme!

Narrazione con musica consigliata a bambini dai 5 ai 10 anni ma aperta a tutti. Ingresso libero e gratuito.