VALVARRONE, LA PROVINCIA CI RIPENSA. CANTIERE NOTTURNO SULLA SP67

Data pubblicazione 13 Gennaio 2023

VALVARRONE – Cambiano le modalità per il transito al cantiere per la posa della fognatura lungo la strada provinciale 67 in Valvarrone. La Provincia di Lecco ha accolto i suggerimenti del sindaco Luca Buzzella e i lavori si svolgeranno in orario notturno, pur concludendosi il 17 marzo invece della data del 3 febbraio inizialmente prevista.

Revocata dunque la precedente ordinanza, la SP67 dell’Alta Valsassina nel tratto compreso tra il km 18+270 (Tremenico) ed il km 20+500 (Introzzo) sarà interdetta al traffico dalle 21 alle 5.30 dal 16 al 20 gennaio e poi nuovamente dal 22 gennaio al 17 marzo (sabato e festivi esclusi).