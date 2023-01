Data pubblicazione 20 Gennaio 2023

LECCO – Diversi blucelesti a rischio in vista di Pro Sesto-Lecco, gara di sabato alle 14.30 valida per la 23esima giornata del campionato di Serie C. “Siamo un po’ rabberciati – ammette mister Luciano Foschi nella conferenza pre partita – ma non mi preoccupo tanto di chi non c’è, preferisco pensare a chi c’è e chiedo a loro di mettere in pratica le cose che abbiamo preparato, è questo che ci permette di vincere le partite”.