LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 21 Gennaio 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 GENNAIO 2023.

Corso PROMESSI SPOSI, dal 23 al 29 gennaio, parziale restringimento per lavori di scavo di posa della rete fibra ottica; dal 25 al 31 gennaio, parziale restringimento per ripristino definitivo della sede stradale;

via MOVEDO, dalle 8:30 alle 18:30 del 23 e del 24 gennaio, tratto compreso tra il civico 45 di via Movedo e via Resegone, istituzione di divieto di circolazione per lavori di rinnovo allacciamento alla rete fognaria;

via DON GIUSEPPE POZZI, tratto all’altezza del civico 2, il 23 gennaio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di posa pozzetto Enel;

via GHISLANZONI ANTONIO, tratto all’altezza dell’angolo con via Appiani, dal 23 al 28 gennaio, parziale restringimento della sede stradale, istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri;

corso MONTE SAN GABRIELE, tratto all’altezza del civico 2, dalle 20:00 del 27 gennaio al 28 gennaio, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri, per riparazione di una perdita idrica;

via MONTESSORI, tratto all’altezza del civico 20, il 24 gennaio, parziale restringimento della sede stradale, per lavori di lavori di allaccio alla rete del gas;

via POGGI, dal 25 al 31 gennaio, parziale restringimento per ripristino definitivo della sede stradale;

via CAPRERA, tratto all’altezza del civico 4, dalle 8:30 alle 18 del 27 gennaio, istituzione di divieto di transito veicolare ad esclusione dei residenti per il raggiungimento degli accessi carrai, sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Leonardo da Vinci e il civico 2 e tra l’intersezione con via Aspromonte e il civico 6, per posizionamento di una gru di cantiere;

via PONCHIELLI, via DONIZETTI, via ALLE FORNACI, via CIMAROSA, via PONCIONE, via MICHELANGELO, via ISOLA VILLATICO, via DELL’ARMONIA e in corso EMANUELE FILIBERTO, dal 23 gennaio al 17 febbraio, vi saranno parziali restringimenti della sede stradale per scavo posa del cavo telefonico.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371